沙田早晨│「劲进驹」骑练好倾
更新时间：16:00 2026-01-09 HKT
发布时间：16:00 2026-01-09 HKT
发布时间：16:00 2026-01-09 HKT
纪仁安不经不觉已赢九场头马，上周日更帮吕厩胜出「威武年代」，双方誓加强合作，今期又合作「劲进驹」当然要吼实。今朝七点正，骑者亲身为此驹快试两段，走势如狼似虎，威哥在烽火台举镜睇实，更吸引之后纪仁安到烽火台揾威哥商讨大计，出击心意尽显一切。
中国心潘顿亲身主试
潘顿刚战连场拼失未有进帐，以过往惯例，捧完蛋之后一次赛事必有赢马甚至连场数胡，今战一定要加予看好。事实上，潘顿甚多恶马在手，预期头马坐二望三，而「中国心」更是瞩目焦点，皆因今朝交由潘顿亲身试跑，交出极佳走势。
