内圈捕影│「艾彼奥」有火有力

大多周日参战马昨朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「艾彼奥」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，马身娇嫡嫡动作灵活，毛色油润悦目，有火有力近况好。「幸运奇兵」助手踱一圈，马身好粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力充裕，早熟勇态已备。

「幸运愉快」助手踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，持续态勇无疲态。「非凡时刻」助手踱一圈，淡淡定极具朝气，走势硬朗步挺开扬，马身结实神态活泼，已具备争胜水准。

「机械之星」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神态活跃双目有神，保持上佳进度。「大千雄心」助手踱两圈，轻描淡写完成，神态自若竖起双耳，马身靓且力度充足，持续见好朝气勃勃。

飞鹰翱翔勇锐无比

「飞鹰翱翔」全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕。

「飞鹰翱翔」助手踱一圈，全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，细马身喼得靓好实净，勇锐无比。「春风万里」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，马身仍壮毛色悦目，状态未见走样。

「超劲赤兔」助手踱一圈，神情专注目光如炬，马身靓且全身都系肌肉，神色活跃火气旺盛，有进无退。「火俉空」助手踱一圈，目光锐利精神奕奕，马身壮得不得了，毛色油润乌卒卒，唞够操足依然省镜。

谢锋

