晨光追击│「喜莲劲感」弗到漏油

晨操动态
更新时间：15:02 2026-01-09 HKT
发布时间：15:02 2026-01-09 HKT

今朝出跳的周日参战马并非太多，弗马相对甚少，场面较为冷清，现摘录如下。

「智多多宝」戴头罩由杨明纶跳一段，重口马捉实侧住头走，神态可以身壮色润，论态相当不俗。「喜莲劲感」戴头罩由助手跳两段，聚精会神且唔再抢口，神生步爽马身又靓，更进一步弗到漏油。

「天星」戴眼罩及头罩由助手跳一段，走势顺畅气宇轩昂，马身唔瘦结实，神态对办力度未减。「金驹永腾」戴头罩由金诚刚跳两段，轻松自如步伐爽朗，马身又够壮硕，神采奕奕渐入佳境。

「包装旋风」戴头罩由班德礼跳两段，依旧跳来似模似样，身轻步挺又够活力，火气保持有余。「中国心」戴头罩由潘顿跳一段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，神采奕奕，具备争胜水准。

「威利金箭」戴头罩由艾兆礼跳两段，试来不徐不疾，既收敛又神情专注，外观企理灰马身好壮。「海钻石」助手跳两段，戴头罩及鼻箍，马头岳得高，然而收身靓现线条，落脚够轻快流畅，观感不俗。

「红砖战士」戴头罩由助手跳两段，一直竖尾有点分心，毛色亦淡淡哋，走势平淡欠好感。「八仟财升」戴头罩由助手跳两段，马身茁壮毛色深润，走过步急有力，最重要唔懒神情专注。

劲进驹走势硬净

「劲进驹」戴头罩由纪仁安跳两段，走势硬净劲度未减，神色活跃马身好靓，打仔马长期呈勇。「快活同盟」戴头罩由何泽尧跳两段，有点重身且落脚拖泥带水，有质未熟仍待调教。

「手到再来」戴头罩由钟易礼跳两段，带点均速过步畅顺，然而火力好一般，神色淡无起色。「准希望」戴头罩由巴度跳一段，马身仲系肥肥哋，毛色亦唔靓，神态平淡进度未得。

兆文

