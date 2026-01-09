沙田早晨│全哥跟住一对马出入

昨朝五点四十五分，罗厩一对周日参战马，「超劲赤兔」和「紫荆盛势」齐齐出跳，当时罗富全好紧张，课前已跟到实，出跳时就走上烽火台顶楼督操，之后再赶到机坪接马，继而再跟两驹返入马房。上述两驹都是四岁恶马，前驹更在上仗赢马，今次强势再战值得追捧。

巴基之胜阿民揾贤哥

每逢跑完夜马，一众骑师在翌日晨课都较迟到，昨朝唔例外，尽管奥尔民比起平日迟了现身，但五点半现身的他，仍比多位好手早露面，同时尽显其勤力程度。而操过马匹之中，则以「巴基之胜」最有睇头，因为之后阿民到烽火台休息，第一个揾的人就系苏伟贤。

笑傲江湖威哥急上网

唔讲唔知，吕健威目前已累积九百九十八W，换言之尚差两W就达一千大关，周日能否赢够两场达新里程碑当然要跑过至知。不过「笑傲江湖」上仗塞车输得唔抵，今仗志切补中战意可靠，昨朝一早出跳威哥一贯昅到实，更瞩目一睇完试跑，立即上网重温出赛片段。

「奔放」昨朝早至六点已经进行试跑。

奔放天未光跳有睇头

东厩马出跳有个特别惯例，就是大多都会在七点后天光先至露面，然而不知何故，「奔放」昨朝早至六点已经进行试跑、仲要当时只有「美丽同享」出试，不似平日东厩马「联群结队」出场。告东尼则一贯紧张，课后走到机坪口睇马，之后并踩单车护送此驹返入马房。