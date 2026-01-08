Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│ 「幸运奇兵」早熟上力

晨操动态
更新时间：18:55 2026-01-08 HKT
发布时间：18:55 2026-01-08 HKT

由于大多周日战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多，摘录如下。

「舞林密码」助手踱两圈，姿态从容，步挺开扬贯注力足，马身唔瘦好饱满，朝气勃勃依然省镜。
「穿甲战鹰」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，一直见好体力充沛。
「喜莲劲感」助手踱两圈，马身壮到不得了，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满霸气，胜后更进一步。
「白鹭金刚」副练踱两圈，轻描淡写完成，步履轻盈又爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。

「机械之星」助手踱一圈，唔急唔抢气定神闲，马身好实净，暗火展现双目有神，持续进步勇况已备。

「英骏飞驹」助手踱两圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，马身极之粗壮，神采奕奕勇况十足。
「幸运奇兵」助手踱一圈，试来相当放松，气宇轩昂展现朝气，马身一早收壮，熟如旧马早熟上力。
「朗日自强」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，目光锐利火气未减，仍惹好感正值勇境。
「包装旋风」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，神色甚佳火气够，细马身喼得壮无走样。
「艾彼奥」助手踱两圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺又够专注，马身实净毛色润泽，具备争胜水准。

谢锋

