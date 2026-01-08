晨光追击│「奔放」弗到不得了

一如平日的周四晨课，今朝出跳马甚踊跃，不乏周日参战分子及勇马，现将过程摘录如下。

「紫荆盛势」戴头罩由助手跳两段，无急口好镇定，马身更实净，保持良好进度。

「加州热浪」助手拍「挺秀弘利」梁家俊跳两段，前驹戴头罩而非拍住走，少少抢口可接受，神态极佳活力充沛，态有进展；后驹戴头罩及面箍，仍有点拘谨，而且马身未收得靓，未及水准。

「超劲赤兔」戴眼罩及头罩由助手跳两段，比起过往规矩得多，出脚又阔又劲，胜后更进一步。「勇敢孖宝」戴头罩由何泽尧跳两段，愈见淡定走势顺畅，力度不断提升，予人好感。

「奔放」助手跳两段，气宇轩昂目光锐利，外观又省镜，弗到不得了。「不劳而获」戴头罩由周俊乐跳两段，仍有点急口，但比以往规矩好多，步伐亦不乱，质新马比前有进。

「迅意」助手跳一段，戴面箍及鼻箍，比前淡定步伐顺畅，力度增强，状态大有进展。

「红衣财神」杨明纶跳两段，戴头罩及面箍，劲力增强不少，身壮毛色靓，观感胜前。「迅意」助手跳一段，戴面箍及鼻箍，比前淡定步伐顺畅，力度增强，状态大有进展。

「跨境骏马」戴眼罩由助手拍「开心菓」跳两段，顺跟落后半个马位，虽头岳岳但无抢口，而且出脚愈见俐落整齐，状态亦勇。「彭玥」戴头罩由何泽尧跳两段，惯例有点懒散，大马够轻身，神态亦对办，保持近仗水准。

「美神来」戴头罩由助手跳两段，坠手起劲火力未减半分，能力平凡但长期呈勇。「勇冠群英」戴头罩由杨明纶跳两段，精神奕奕火气极佳，马身保持壮健，状态未见低落。

「浪漫战神」霍宏声拍「志醒大将」草地跳两段，全程落后近两个马位，劲度一般，不过外观几省镜，状态尚可。

「逍遥人生」希威森拍「凌登」巫显东草地跳两段，前驹一直摇头摆脑，走势好牵强，进步不大；后驹配彩衣出试戴因要考戴眼罩，看似急劲，实则胡乱用力，仍甚稚嫩。

兆文