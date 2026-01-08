内圈捕影│「星运传奇」神色活跃

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「健康愉快」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，老当益壮保养出色。「星运传奇」助手踱两圈，过步爽力度贯注，神色活跃又有暗火，毛色复现光泽，抖够操足全面复勇。

「劲进驹」助手踱一圈，力度依然充沛，马身好壮好实净，火气不俗双目有神，长期见好体力充沛。「奔放」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态昂扬火气未减，勇态保持相当省镜。

「精英高球」助手踱一圈，试来精神爽利，走势硬朗步挺开扬，马身结实展现线条美，上力大有进展。「恋爱狂」助手踱一圈，担高头走好神气，出脚爽劲贯注力足，神态畅旺活力充沛，喼到赢马水准。

「跨境骏马」助手踱一圈，愈来愈放松，口劲收敛不少，神态专注目光集中，马身收靓，确认有进展。「大千雄心」助手踱两圈，马身好靓好粗壮，走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕，仍在勇境毫无疲态。

勇者为皇弗到漏油

「勇者为皇」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，步顺爽劲神态畅旺，外观又靓身壮色润，弗到漏油。「凌风傲雪」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身一直做得好靓，毛色鲜明润泽，朝气勃勃好吸引。

谢锋