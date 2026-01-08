Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「机械之星」精神爽利

晨操动态
更新时间：00:15 2026-01-08 HKT
发布时间：00:15 2026-01-08 HKT

由于大多参战马留待今朝试跑，加上不少在从化出跳，昨朝快跳马少之又少，场面极之冷清，现将操练报导过程如下。

「机械之星」戴头罩由潘顿跳两段，步幅开得好阔又够轻巧，试来精神爽利，马身又靓，保持上佳进度。「嘉应勇士」戴头罩由田泰安跳两段，马身靓呈现线条美，神态活跃有朝气，体弱马持续操得亦是好事。

欢乐老挝跃跃欲试

「欢乐老挝」神态生猛力度又好，论态出色。


「表之极光」戴头罩由蔡明绍跳两段，按住顺走姿态轻松，身壮肌肉展现，步爽充满弹力，有愈战愈勇之感。「欢乐老挝」戴头罩由副练跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态生猛力度又好，论态出色。

「朗日自强」奥尔民跳两段，均速完成力度不弱，外观仍靓身胀卜卜，保持勇健无走样。「拣马之皇」戴眼罩由助手跳两段，马身仲系肥肥哋，毛色亦唔靓，火力欠奉，进度未得。

「骁将」戴头罩由钟易礼拍「快路」跳三段，步幅开得阔反应亦好，马身比前更札实，毛色愈来愈靓，多跑下状态冒升。「挚友心得」戴头罩由助手跳两段，畀佢走反应尚算可以下，但力度仲系好一般神色淡，未见进展。

讲番周二出跳马畀大家参考。

「中国心」戴头罩由潘顿跳三段，刻意快开愈走愈劲，前脚开得阔够屈曲性，后腿推动力强，状态不断冒升。「威利金箭」艾兆礼跳三段，四蹄尽展力度充足，神态昂扬火气充裕，弗到不得了。

「英骏飞驹」拍「时时开心」跳两段，同样助手，前驹走势硬朗有力，身靓好薄皮，外观极之驷正，佳态洋溢，后驹落脚比前上力，但仍说不上勇锐。「天福」潘顿跳三段，神情专注目光锐利，马身好壮展现条线，步挺开扬力度充裕。

兆文

