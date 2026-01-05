Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「马力」力度充沛

晨操动态
更新时间：15:30 2026-01-05 HKT
发布时间：15:30 2026-01-05 HKT

今晨在内圈出试的战驹不少，甚多勇马出现，亦因为逆圈关系，不少踱够两圈。

「马力」助手踱一圈，一贯抢走心火涌现，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，神采奕奕重现勇态。「精彩骏将」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快充满弹力，马身保持壮健，朝气旺盛持续态勇。

「美丽邂逅」助手踱两圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，暗火展现力度未减，仍在上佳水准。「大回报」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力充足毛色油润，论态在极佳境界。

东来欣赏火气充裕

「东来欣赏」全程担高头走相当神气，近况极之出色。
「运来伍宝」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实外观驷正，神态活泼好吸引。「东来欣赏」副练踱两圈，全程担高头走相当神气，步顺力雄火气充裕，马身靓得很，近况极之出色。

「瑞祺威枫」助手踱一圈，急口马小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度充沛，展现活力正值勇境。「加州活力」助手踱两圈，力度依然充沛，暗火展现双目有神，身喼得壮步轻爽，赢开有势精力充沛。

「坚多福」助手踱两圈，走势硬朗神态理想，有火有力朝气勃勃，马身壮到不得了，持续见好冇走样。「翠儿威威」助手踱两圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神态轩昂火气旺盛，及锋而试。

谢锋

