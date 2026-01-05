Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「坚闯」展现活力

晨操动态
更新时间：15:00 2026-01-05 HKT
发布时间：15:00 2026-01-05 HKT

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「坚闯」纪仁安跳两段，戴头罩及鼻箍，神态活跃走势爽夹劲，且展现活力，去番最佳时。「巴闭王」戴头罩由布文跳两段，用暗力拉实，身壮神态活跃，前所未见吸引。

「步风雷」戴头罩由潘顿跳两段，好坠手火气好，翻步急劲有力，打仔马长期勇锐。「将睿」助手跳两段，神情专注表现淡定，出脚整齐俐落，外观亦省镜。

「嘉应骏升」戴眼罩及头罩由田泰安跳一段，慢试镇定脾气有改善，身壮实净毛色悦目。「友莹仁」戴头罩由纪仁安跳两段，担高头走有威势，身修长够札实，落脚轻巧有力。

「轻功猛男」戴头罩由田泰安跳两段，马身好粗壮，毛色立立令，单讲状态好驷正。「自动自觉」戴头罩由潘顿跳两段，试来不徐不疾，既收敛又神情专注，外观又省镜。

「巴闭佬」戴头罩由奥尔民跳两段，仍有点不规矩头拧拧，毛色则愈见润泽保持进度。「江南勇士」戴头罩由杨明纶跳两段，力度明显好过之前，神色无咁淡，有起色。

「泰泰精神」戴头罩由助手跳两段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，观感不逊赢马时。「维港激流」戴头罩由纪仁安跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，毛色润泽马身实净。

天下宠儿正值勇境

「天下宠儿」健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展。
「天下宠儿」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，正值勇境。「遨游波士」戴头罩由潘顿跳两段，按住顺走姿态轻松，毛色金光闪闪，大马又轻身。

「连连幸运」黄智弘拍「凡凡有余」助手草地跳两段，前驹一直领先，细马身壮唔瘦，神态轩昂展现朝气，出脚又够爽，后驹戴头罩，急口唔太规矩，跑姿也不太好睇，不过不失。

兆文

