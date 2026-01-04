Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「友莹仁」气定神闲

晨操动态
今朝内圈尚算热闹，亦有不少勇马，现将操练报道如下。

「轻功猛男」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润悦目，马身保持壮健，神采奕奕一直见好。「友莹仁」助手踱一圈，唔急唔抢气定神闲，马身好实净，暗火展现双目有神，走势爽劲长在勇境。

「坚闯」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，马身壮健毛色润泽，火力充裕神态活跃，去番最佳水平。「维港激流」助手踱一圈，淡淡定走过，不步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，观感不逊赢马时。

「决一剑」助手踱一圈，目光锐利，神生步爽充满朝气，外观又靓马身实净，走势誉满栏边。「莲冠皇」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，火旺神生蓄势待发。

自动自觉火气旺盛

「自动自觉」充满竞赛意欲，至今最弗一次。
「自动自觉」充满竞赛意欲，至今最弗一次。

「皮具大师」助手踱一圈，双目有神呈现朝气，肌肉结实现线条，毛水鲜明润泽，重新振作极之省镜。「自动自觉」助手踱一圈，沿途急步抢走，充满竞赛意欲，火气旺盛，身靓毛色油润，至今最弗一次。

「奖星」助手踱一圈，淡淡定走过，出脚轻巧力度充沛，马身实净毛色油润悦目，朝气旺盛长期见好。「祥胜力驹」助手踱一圈，神情专注目光如炬，全身都系肌肉，神态生猛火气充沛，近况甚弗。

谢锋

