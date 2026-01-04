Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「加州活力」弗到爆灯

更新时间：19:00 2026-01-04 HKT
发布时间：19:00 2026-01-04 HKT

虽然是周日晨课，但今朝出跳马不少，大多周三参战马都做试跑，现将操练过程报道如下。

「加州活力」戴眼罩及头罩由助手跳两段，走势硬净劲度未减，四蹄尽展弹力十足，弗到不得了。「纵横大兄」戴头罩由希威森跳一段，按住顺走姿态轻松，马身茁壮毛色深润，步爽力充沛。

「幸运二十」戴头罩由副练跳两段，扣住而驰展现心火，步挺力劲外观又靓，操足复勇。「魅力宝驹」戴头罩由助手拍「大利好运」、「跨境骏马」跳两段，精神奕奕饶具朝气，身壮唔瘦，观感非差未见走样。

「翠儿威威」拍「传承效应」跳两段，同样助手，前驹戴头罩及面箍，担咇俯首好专注，步顺神态旺，仍具好感朝气勃勃；后驹力度明显增强，毛色亦唔再淡色，转好之中。「华美之威」钟易礼拍「架势奇爸」跳两段，竖尾指定动作，步爽双目有神，身壮好实净。

凯旋升跃跃欲试

「凯旋升」神态昂扬浑身是劲。
「凯旋升」神态昂扬浑身是劲。

「凯旋升」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态昂扬浑身是劲。「大回报」戴眼罩及头罩由助手跳一段，试来不徐不疾，收敛神情专注，身色皆对办。

「状元及第」戴眼罩由助手跳两段，步顺轻快身壮结实，神色又好，近况尚算对办。「好节拍」戴头罩由助手跳两段，神态专注火力俱备，马身胀卜卜，体弱马近况理想。

「梦照发」戴头罩由助手跳一段，神情集中步伐轻快，毛色有光泽，力度亦唔错。 「将义」戴头罩由助手跳两段，带点均速过步畅顺，外观仍靓身壮色润，神态轩昂依然省镜。

「妙玲珑」戴眼罩及头罩由助手跳两段，坠手火气重现，身轻步挺有活力，试闸见好大有转机。

兆文

