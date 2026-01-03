内圈捕影│「俏眼光」状态托弗

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「旋风传奇」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现身又靓，一直见好充满朝气。「俏眼光」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，马身粗壮充满线条美，神态活跃力度充足，状态托弗。

「显胜高升」助手踱一圈，情绪安稳好专注，走规亦改善无头岳岳，身收靓无肥态，确认踏上正轨。「星火燎原」助手踱一圈，轻描淡定完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充裕，神采奕奕长在勇境。

「花果猴王」钟易礼踱一圈，出脚轻快有弹力，神态集中力度唔错，双目有神身又够壮，大有起色。「仁仁有余」助手踱两圈，充满了气势，目光炯炯有神，全程岳高头走，外观又省镜，近况极理想。

「水晶酒杯」助手踱一圈，收敛淡定唔再抢口，全程接受操控，大马极之轻身，走势爽劲朝气旺盛。「穿甲战鹰」助手踱一圈，步挺顺畅力度不弱，马身更壮更札实，火气有增无减，单讲状态上佳水准。

「开心勇驹」力度充足暗火涌现，确认元神归位。

「忠诚明驹」助手踱一圈，愈见淡定情绪转好，跑姿顺畅落脚轻巧，马身收得更壮，保持理想进度。「开心勇驹」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，确认元神归位。

