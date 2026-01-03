Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「水晶酒杯」纶仔多表情

晨操动态
更新时间：00:55 2026-01-03 HKT
发布时间：00:55 2026-01-03 HKT

杨明纶季内赢了七W成绩不俗，今战大有机会增添进帐，甚至起个孖，原因手执三匹餐士马，包括「水晶酒杯」、「兴驰千里」及「心雄雄」，前驹更得到纶仔格外重视，昨朝六点现身即替此驹出跳，最有睇头课后详细向桂福特汇报，当时仲讲到手舞足蹈相当肉紧。

希斯捉住三好手密斟

讲开杨明纶，讲下「心雄雄」，昨朝耙地后六点四十分出跳，当时尚有希厩两匹参战马试跑，包括田泰安试「带赢来」，以及艾道拿跳「文明福星」。希斯当然忙到不可开交，出跳时走上烽火台二楼督操，操后就赶去机坪主持大局，并捉住三位骑师逐一倾谈开会。

叶厩双雄安仔好积极

大多周日参战马已做试跑，加上周五并非主要课期，今朝晨课显得甚冷清，一班骑师自然比平日迟到，有些甚至无到，田泰安是相对积极的一位，五点半已现身试无赛程「共建世界」，十分钟后试叶厩双雄「荣骏大道」和「天比高」，之后空档更到烽火台揾叶楚航倾大计。

「运高八斗」辉哥醒小潘

昨晨姚厩积极练兵，姚本辉全程在机坪打点一切，督操完毕再接马，忙到唔停手。如此紧张当然有出击马在手，当中重点要留意「运高八斗」，唔似其他姚厩战驹于前朝出跳，留待昨朝先至试跑，不知是否迁就潘明辉，但这天指定后者出试，辉哥更亲托佢上马充满睇头。

「炽烈神驹」成哥动杀机

沈集成喺香港已累积八百九十八场头马，仲差两W就到九百W大关，周日虽然只出马三匹，不过有匹「炽烈神驹」未许轻视。事关唞够操足之下，最近在从化试闸轻胜勇态洋溢，就算昨朝到内圈踱步亦非常吸引，课后成哥到机坪接马，之后仲跟住此驹返入马房。
 

