Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「 首饰悟空」锋芒毕露

晨操动态
更新时间：18:59 2026-01-02 HKT
发布时间：18:59 2026-01-02 HKT

大多参战马今朝到内圈出试，摘录如下。

「英雄豪杰」助手踱一圈，出脚轻爽力度充足，火气不俗状态对办。「睿盛人生」助手踱一圈，神生步爽充满朝气，进度愈见出色。「忠诚明驹」助手踱一圈，步顺轻快有弹力，神色活跃充满朝气。「乐胜天下」助手踱一圈，力度充足暗火涌现，胜后状态有进无退。

「首饰悟空」助手踱一圈，步挺顺畅有弹力，更进一步锋芒毕露。「砂浆骐星」助手踱一圈，落脚整齐走势又硬净，大有进展。「仁仁有余」助手踱两圈，翻步急密力度足，态在上佳。「旋风传奇」助手踱一圈，出脚爽劲贯注力足，予人好感。「凝聚美丽」助手踱一圈，弓起鸡公颈神态生猛，保持勇健。

谢锋

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
调查揭港人平均39岁晋身千万富翁 百万资产变千万仅需8年 全靠3大理财习惯
调查揭港人平均39岁晋身千万富翁 百万资产变千万仅需8年 全靠3大理财习惯
投资理财
6小时前
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
影视圈
9小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
5小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
10小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
11小时前
01:16
乐华南邨谋杀案│女死者父亲首开腔：「希望尽快揾到凶手 为佢沉冤得雪」　
突发
8小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
2026-01-01 17:44 HKT
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
5小时前
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
生活百科
7小时前