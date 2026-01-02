内圈捕影│「 首饰悟空」锋芒毕露

大多参战马今朝到内圈出试，摘录如下。

「英雄豪杰」助手踱一圈，出脚轻爽力度充足，火气不俗状态对办。「睿盛人生」助手踱一圈，神生步爽充满朝气，进度愈见出色。「忠诚明驹」助手踱一圈，步顺轻快有弹力，神色活跃充满朝气。「乐胜天下」助手踱一圈，力度充足暗火涌现，胜后状态有进无退。

「首饰悟空」助手踱一圈，步挺顺畅有弹力，更进一步锋芒毕露。「砂浆骐星」助手踱一圈，落脚整齐走势又硬净，大有进展。「仁仁有余」助手踱两圈，翻步急密力度足，态在上佳。「旋风传奇」助手踱一圈，出脚爽劲贯注力足，予人好感。「凝聚美丽」助手踱一圈，弓起鸡公颈神态生猛，保持勇健。

谢锋