晨光追击│ 「心雄雄」勇况空前

今朝大圈上出跳的周日参战马并非太多，当中甚少弗马，远远不及周四晨课精彩，现将操练摘录如下。

「兴驰千里」戴头罩由杨明纶跳两段，聚精会神未见郁身郁势，神生步爽，状态更吸引更省镜。「荣骏大道」田泰安跳两段，跳来似模似样，马身轻且步挺力度充沛，胜后更进一步。「紫荆传令」戴头罩由助手跳两段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润，状态略进。

「凯旋幸运」助手跳两段，落脚整齐有力，马身喼得靓，保持上佳水准。「心雄雄」戴头罩由杨明纶跳一段，神情专注步伐稳健，力度愈见提升，前所未见吸引。「文明福星」戴头罩由艾道拿跳一段，有一股蛮劲要捉实，马身结实毛色悦目，状态不逊赢马时。「细水长流」戴眼罩由助手拍「解码」跳两段，按住落后听教听话，步挺急劲有弹力，回程时担高马头，样子极神气，仗比仗好。

「运高八斗」戴头罩由潘明辉跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，马身保持得靓，保持勇态。「水晶酒杯」戴头罩由杨明纶跳两段，走过情绪集中，落脚爽朗外观对办，大马甚轻身，状态平稳。「建测精英」戴头罩由助手扣住顺跳一段，力度不错，毛色向来淡淡地，观感非差。「陆小凤」纪仁安跳两段，淡定走过神采奕奕，马身实净现线条，出脚轻快力度够，状态不俗。

「太阳勇士」戴眼罩及头罩由副练跳一段，扣住而驰心火涌现，步顺力劲身又够壮，打仔马长期呈勇。「龙傲绫罗」戴头罩由何泽尧跳两段，暗火涌现跃跃欲试，力度不断增强，马身又够壮，状态已起。「赤风骊」戴眼罩及头罩由助手草地跳两段，缰口仍未改善，大半程抢口欠放松，动作又生硬，未及水准。「行运加持」戴头罩由田泰安草地跳两段，跨下跨下，展步仍欠顺畅，马身则比前收壮，初起阶段。

兆文