内圈捕影│「星火燎原」长期呈勇

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「星火燎原」助手踱两圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，打仔马长期呈勇。「陶梦成真」助手踱两圈，试来相当放松，情绪不断改善，马身愈收愈实净，力度亦增强，大有进展。

「兴驰千里」杨明纶踱一圈，唔急唔抢气定神闲，马身更壮毛色润泽，力度持续提升，胜后更进一步。「龙傲绫罗」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，态况出色进度理想。

「隼风云」助手踱两圈，步姿爽朗有弹力，毛色开始光泽，神色亦转好，马身收得靓，确认踏上正轨。「雷神太保」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身保持饱满，一直在上佳水准。

颜色之皇星味甚浓

「颜色之皇」充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利。

「烈焰光芒」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神色活跃火气又好，极具好感。「颜色之皇」助手踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退星味甚浓。

「文明福星」助手踱两圈，重口马一贯捉到实，神态集中身壮力健，落脚比前更轻更爽，去番最弗时。「话你知」助手踱两圈，双目有神呈现朝气，步伐硬朗劲度足够，神态回旺力度不弱，久沉马有转机。

谢锋