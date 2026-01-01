Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「星火燎原」长期呈勇

晨操动态
更新时间：18:45 2026-01-01 HKT
发布时间：18:45 2026-01-01 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「星火燎原」助手踱两圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，打仔马长期呈勇。「陶梦成真」助手踱两圈，试来相当放松，情绪不断改善，马身愈收愈实净，力度亦增强，大有进展。

「兴驰千里」杨明纶踱一圈，唔急唔抢气定神闲，马身更壮毛色润泽，力度持续提升，胜后更进一步。「龙傲绫罗」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，态况出色进度理想。

「隼风云」助手踱两圈，步姿爽朗有弹力，毛色开始光泽，神色亦转好，马身收得靓，确认踏上正轨。「雷神太保」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，马身保持饱满，一直在上佳水准。

颜色之皇星味甚浓

「颜色之皇」充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利。
「颜色之皇」充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利。

「烈焰光芒」助手踱一圈，神情专注汗湿唔多，马身好靓全身肌肉，神色活跃火气又好，极具好感。「颜色之皇」助手踱两圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退星味甚浓。

「文明福星」助手踱两圈，重口马一贯捉到实，神态集中身壮力健，落脚比前更轻更爽，去番最弗时。「话你知」助手踱两圈，双目有神呈现朝气，步伐硬朗劲度足够，神态回旺力度不弱，久沉马有转机。

谢锋

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
5小时前
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦日少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
4小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
即时国际
1小时前
天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻
天文台发寒冷天气警告 冷锋今晚杀到明早最低气温12℃ 料成入冬以来最冻
社会
6小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
7小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
13小时前