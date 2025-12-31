Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「极速之子」步劲爽朗

更新时间：15:15 2025-12-31 HKT
发布时间：15:15 2025-12-31 HKT

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「极速之子」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步劲爽朗马身粗壮，毛色有光泽，神态极佳状态出色。「胜多多」助手踱一圈，步挺开扬贯注力足，马身保持粗壮，毛色油润相当悦目，依然勇锐未见低落。

「幸运传承」助手踱两圈，赢开充满了气势，双耳烱烱目光锐利，身靓到无可挑剔，更进一步锋芒毕露。「八骏笑升」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身一直做得好靓，神态活跃火力保持，不逊赢马时。

「精算激流」助手踱一圈，试来精神爽利，神情专注双目有神，步顺轻快有弹力，马身实净外观对办。「黄金骑士」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身实净步轻爽，神态对办力度充裕，不断转好进度理想。

玩笑火气充裕

「玩笑」走势硬劲度十足，今季最勇一次。
「玩笑」助手踱一圈，头岳岳改不了，然而走势硬劲度十足，火气充裕毛色又靓鸟卒卒，今季最勇一次。「关键所在」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火展现，马身依然壮硕，一直吸引无走样。

「笑喜喜」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神态生猛火气旺盛，胜后更加省镜。「线路满贯」助手踱一圈，愈见收敛表现淡定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身收得更靓，勇况不断冒升。

谢锋
 

