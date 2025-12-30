Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「有你有我」心火旺盛

晨操动态
更新时间：16:15 2025-12-30 HKT
发布时间：16:15 2025-12-30 HKT

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「有你有我」助手踱一圈，无时无刻抢住走心火旺盛，步顺轻快有弹力，马身壮健实净，重现勇态。「艾彼奥」助手踱两圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，外观亦唔错，具备争胜水准。

「常尝发财」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身结实毛色润泽，一直见好未见低落。「客家之光」助手踱一圈，唔再急口神闲气定，马身仍靓好实净，毛色油润悦目，有火有力勇况依然。

「龙又生」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，灰马身壮展现线条，神态活跃朝气勃勃，前所未见出色。「荣耀掌星」助手踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明悦目，落脚整齐又硬净，进度理想及锋而试。

「风再起时」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮力度再增强，大马身又轻，走势誉满栏边。「三军勇将」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实毛色又靓，神态活泼好吸引。

竞骏非凡神态轩昂

「竞骏非凡」跨步开扬有力，神采奕奕充满朝气。
「竞骏非凡」跨步开扬有力，神采奕奕充满朝气。

「确好劲」助手踱一圈，情绪安稳好专注，重口毛病改善不少，过步轻爽力度充沛，状态不断冒升。「竞骏非凡」助手踱一圈，马身好靓好粗壮，且走来神态轩昂，跨步开扬有力，神采奕奕充满朝气。

谢锋

