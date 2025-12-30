晨光追击│「星运少爵」火力充裕

虽然多位骑练上了从化试闸，然而今朝出跳马尚算不少，尤其希厩更大举练兵，报导如下。

「美好梦想」戴头罩由霍宏声跳一段，落脚轻快力度不弱，神态对办且够只中，有点进展。「星运少爵」戴头罩由助手跳两段，担高头走好神气，火力充裕，外观亦对办，去番最佳时候。

「东方魅影」戴头罩由助手跳一段，神态活跃走势爽劲，马身好靓够壮，能力平凡但状态出色。「光年魅力」助手跳两段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润，勇况十足。

「威威父子」戴头罩由助手跳两段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，细马身壮，具备争胜水准。「智多多宝」助手跳一段，戴头罩及鼻箍，扣住而驰心火涌现，缰口仍有点敏感，神态极佳走势爽劲。

「永远美丽」戴头罩由助手跳两段，试来精神爽利，翻步急密力度不弱，外观驷正有起色。「信心星」戴头罩由助手跳一段，步幅开得好阔又够急劲，马身胀卜卜，毛色更充满光泽。

「幸运风彩」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，早熟分子上火上力。「晶晶日上」戴头罩由助手草地跳两段，平淡走过而已，唔够势唔够火，久沉未复勇态。

好友心得跃跃欲试

「荣耀盛甲」助手跳两段，用暗力拉实，神态活跃力度唔错，出脚既轻又有弹力。「好友心得」戴头罩由班德礼跳一段，坠手跃跃欲试，火力未减半分，马身好靓保持粗壮。

「龙之辉」戴眼罩及头罩由助手跳两段，重口马无抢走，实则唔够火，毛色又淡色，欠火欠力。「最感」戴头罩由助手跳一段，力度好普通，毛色亦淡，初起阶段未够锐利。

