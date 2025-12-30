Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「星运少爵」火力充裕

晨操动态
更新时间：15:49 2025-12-30 HKT
发布时间：15:49 2025-12-30 HKT

虽然多位骑练上了从化试闸，然而今朝出跳马尚算不少，尤其希厩更大举练兵，报导如下。

「美好梦想」戴头罩由霍宏声跳一段，落脚轻快力度不弱，神态对办且够只中，有点进展。「星运少爵」戴头罩由助手跳两段，担高头走好神气，火力充裕，外观亦对办，去番最佳时候。

「东方魅影」戴头罩由助手跳一段，神态活跃走势爽劲，马身好靓够壮，能力平凡但状态出色。「光年魅力」助手跳两段，动作潇洒，展步俐落神态畅旺，毛色又够油润，勇况十足。

「威威父子」戴头罩由助手跳两段，出脚爽劲有力，过终点后余势尚可，细马身壮，具备争胜水准。「智多多宝」助手跳一段，戴头罩及鼻箍，扣住而驰心火涌现，缰口仍有点敏感，神态极佳走势爽劲。

「永远美丽」戴头罩由助手跳两段，试来精神爽利，翻步急密力度不弱，外观驷正有起色。「信心星」戴头罩由助手跳一段，步幅开得好阔又够急劲，马身胀卜卜，毛色更充满光泽。

「幸运风彩」戴头罩由助手跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，早熟分子上火上力。「晶晶日上」戴头罩由助手草地跳两段，平淡走过而已，唔够势唔够火，久沉未复勇态。

好友心得跃跃欲试

「好友心得」火力未减半分，马身好靓保持粗壮。 ​
「好友心得」火力未减半分，马身好靓保持粗壮。 ​

「荣耀盛甲」助手跳两段，用暗力拉实，神态活跃力度唔错，出脚既轻又有弹力。「好友心得」戴头罩由班德礼跳一段，坠手跃跃欲试，火力未减半分，马身好靓保持粗壮。

「龙之辉」戴眼罩及头罩由助手跳两段，重口马无抢走，实则唔够火，毛色又淡色，欠火欠力。「最感」戴头罩由助手跳一段，力度好普通，毛色亦淡，初起阶段未够锐利。

兆文

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
突发
7小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
23小时前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
5小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡
谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡
即时娱乐
6小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
3小时前
男子在露台晾晒窗帘堕楼，地上遗有一块染血白布及数个晾晒夹（小图）。梁国峰摄
00:27
慈云山男子露台晾晒窗帘 失足堕楼亡
突发
4小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
17小时前
连锁酒楼晚市小菜大劈价！烧味/海鲜$18起 自选烧鹅/脆皮鸡/龙虾伊面/羊腩煲
连锁酒楼晚市小菜大劈价！烧味/海鲜$18起 自选烧鹅/脆皮鸡/龙虾伊面/羊腩煲
饮食
22小时前
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
18小时前