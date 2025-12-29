沙田早晨│「嘉应奇兵」三日跳两课

「嘉应奇兵」上季三岁已光芒四射，今季转四岁必定更好，前仗季内复出便立即上名；上仗落败，既排外档又换人，情有可原。

今仗「嘉应奇兵」回配最佳拍档潘明辉，赛前整多课大闸，仲要埋门备战积极，刚周末跳一课后今朝又跳，罕有地三日跳两课，摆明搏杀。

亲试多驹潘顿积极

潘顿今朝复课表现积极，单系早段就操了五匹马。

潘顿刚周末连场搏失，今朝复课表现积极，五点半已现身，全朝马上马落，单系早段就操了五匹马，顺序为「线路满贯」、「金汇千帅」、「卓越蒨锋」、「耀宝」及未有赛程的「大众福星」。

之后耙地时间，潘顿又到烽火台同多位练马师倾谈，相信元旦日必会大打争气波。

丁冠豪接常尝发财

今朝「常尝发财」课后丁冠豪赶去机坪接马。

今季华将成绩唔错，其中杨明纶暂时就赢了七场。周四纶仔又有餐士马「常尝发财」，计马能力唔差，由于愈来愈慢脚，安排增程至千二米必定有好无坏。

今朝「常尝发财」出跳更充满好感，在纶仔跨下走得起劲，丁冠豪亦非常紧张，出跳时举镜睇实不特止，课后仲赶去机坪接马。

罗富全钟情银皇兴标

罗富全今朝课后只接「银皇兴标」，仲捉住显东倾谈一番。

讲开华将，巫显东在上阵不多的情况下，季内也取得三W，成绩不俗；今次佢坐骑虽然不多，但今朝照样露面，并且落足心机试战马「银皇兴标」。

最吸引系当时罗厩尚有「越骏齐欢」出跳，但罗富全课后只接「银皇兴标」，仲捉住巫仔倾谈一番，似乎心中有马。

潘大卫珍惜两坐骑

潘大卫今朝一早到场试「龙又生」，跟手再操「连连好运」。

潘大衞苦战多时仍未开斋，更破了上阵次数多而未胜的不良纪录；虽然如此，今战仍不乏雪中送炭之人，向其提供坐骑。

潘大卫亦格外积极，今朝一早到场试「龙又生」，跟手再操「连连好运」，骑者替两驹出试时小心翼翼，及后更到烽火台地下向吕健威和文家良汇报，相信今战必全力以赴。

辉哥亲拖准辉煌

今朝「准辉煌」试跑时，姚本辉跟出跟入，课后更落埋手拖马。

「准辉煌」上季屡拼不逞有点失望，幸好今季首战即胜，可算有个好开始；前仗再出劣档跑第四，上仗转战三班赛也上名，可见续有进步。

今次「准辉煌」重返四班恶气十足，一早已在千六有好表现，今番增程必定更好；今朝此马试跑时，姚本辉跟出跟入，课后更落埋手拖马，重视到极。

