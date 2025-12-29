Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「光年魅力」锋芒毕露

晨操动态
更新时间：15:30 2025-12-29 HKT
发布时间：15:30 2025-12-29 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「光年魅力」助手踱两圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，更进锋芒毕露。「竞骏非凡」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。

「跨境宝马」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态活泼力度充足，操足而临已在勇境。「穿甲金鹰」助手踱一圈，试来相当放松，情绪不断改善，走势硬朗步挺开扬，马身札实再无肥态。

「伶俐骉驹」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，马身仍壮毛色润泽，火力保持旺盛，长期在最佳水平。「星运少爵」黄智弘踱两圈，步伐稳健力度唔错，马身依然好靓，神态活跃暗火展现，不逊赢马时候。

荣耀掌星神生步爽

「荣耀掌星」助手踱两圈，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满朝气，外观靓到不得了，近况非常出色。「线路光骅」助手踱一圈，神色好过之前，火气亦然，马身实净毛色靓，步挺轻爽现活力，重新振作。

「双赢」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳健劲力未减，依然勇锐体力充沛。「过关勇士」助手踱两圈，步挺开扬贯注力足，姿态从容不迫，马身实净毛色油润，具备争胜水准。

谢锋

