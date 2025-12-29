晨光追击│「风火恒云」步爽力足

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「活力拍档」戴头罩由助手跳两段，仍有少少急兼出脚高，但马身愈收愈靓好实净。「胜多多」助手跳一段，沿外栏疾走有火有力，马身胀卜卜，佳态保持有余。

「手机表霸」戴头罩由助手跳两段，一贯急劲扑到去，，大马亦够轻身，状态唔差。「风火恒云」戴头罩由助手跳两段，惯例竖尾，步爽力足够，神态活跃展现朝气。

「耀宝」戴头罩由潘顿跳两段，步头汹涌充满劲度，神态回旺，久沉马有起色。「天天更好」戴头罩由助手跳两段，终点前加快步伐冲刺凌厉，神生步爽劲度十足。

「卓越蒨锋」戴头罩由潘顿跳两段，火力相当好暗力扣实，身喼得壮勇况正盛。「洪才」戴头罩由助手跳一段，缰口无咁敏感，出脚爽力度够，予人好感。

「笑喜喜」戴头罩由助手跳一段，唔急唔抢神态集中，力度未减半分，马身又靓。「森林之王」助手拍「醒目高球」巴度跳两段，前驹一直领先近两个马位，唔再懒步有弹力，确认不断转好，后驹轻描淡写情绪理想，毛色充满光泽，进度到位。

三军勇将依然省镜

「舞林密码」戴头罩由助手跳三段，一起步便抢住走，心火涌现，完全唔似老马。「三军勇将」戴头罩由助手跳三段，步槛到阔又够力，马身保持壮健，依然省镜。

「肥仔精神」艾道拿拍「和光同尘」蔡明绍跳两段，前驹戴眼罩，出脚整齐俐落，力度亦比前时好，今季最弗一次，后驹戴头罩及面箍，头侧侧唔太规矩，毛色也有啲淡。「包装旋风」戴头罩由麦文坚跳两段，长缰操控有啲坠手感，细马身够壮观感唔差。

「八骏笑升」戴眼罩及头罩由助手跳两段，刻意走内栏快开，步劲神态好，朝气勃勃。「关键所在」黄智弘草地跳两段，担高头马颈有力甚神气，身壮实净毛色亦靓。

兆文