内圈捕影｜「八骏笑升」神态畅旺

更新时间：00:04 2025-12-29 HKT
发布时间：00:04 2025-12-29 HKT

大多元旦日参战马昨朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「八骏笑升」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻巧神态畅旺，暗火展现马身又靓，神采奕奕一直见好。
「快乐老挝」助手踱一圈，竖起双耳目光锐利，神生步爽充满朝气，出脚力度亦足够，论态极之出色。
「舞林密码」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，马身保持粗壮，火气未减半分，老而弥坚保持勇态。
「三军勇将」助手踱一圈，依然身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，持续态勇无疲态。
「幸运传承」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步挺贯注力足，马身更壮毛色悦目，朝气勃勃勇况依然。
「侦探传奇」助手踱两圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身结实外观对办，早熟上力惹好感。
「超胜无敌」助手踱一圈，全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，身靓色润外观省镜，勇锐无比。
「胜多多」助手踱一圈，神情专注目光如炬，马身靓全身都系肌肉，神色活跃火气仍盛，状态长期锐利。
「醒目高球」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收壮，进度理想。
「卓越蒨锋」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，勇态保持有余。

谢锋 

