晨光追击｜「线路光骅」重臻最佳
更新时间：00:00 2025-12-29 HKT
发布时间：00:00 2025-12-29 HKT
周四举行元旦赛事，因此不少参战马于今朝试跑，昨朝晨课当然较平淡。
「爆出美丽」钟易礼拍「双子美丽」助手泥闸跳一段，前驹洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，外观无问题，论态出色；后驹好肯走步挺开扬，马身早壮，神采奕奕同样吸引。
「双赢」戴头罩由助手用暗力拉实跳两段，神态活跃火力未减，持续态勇体力充沛。
「客家之光」戴头罩由助手跳两段，马身仍壮呈线条美，神态活跃充满朝气，佳态保持有余。
「金快飞飞」助手跳两段，戴头罩及鼻箍，走来情绪集中，末段加速时反应不俗，单讲状态并非太差。
「线路光骅」戴头罩由助手跳两段，步顺轻快身壮结实，神色又好展现暗火，状态回复最佳时候。
「伶俐骉驹」戴头罩由助手跳两段，清风送爽完成，火猛力足毛色悦目，仍在勇境毫无疲态。
「狼来了」钟易礼跳两段，神色胜前，马身亦收壮了，但劲度仍待提升。
「过关勇士」戴头罩由助手跳两段，过步畅顺带点均速，力度不俗，马身亦够扎实。
「同喜」助手跳两段，步幅开得好阔又够爽劲，马身胀卜卜，毛色更充满光泽。
「精算激流」助手拍「绿野飞驰」跳两段，一贯跟住顺走，跑规改不了，步伐尚算稳健，上落不大。
「争金夺冠」戴头罩由助手跳两段，有股蛮劲要捉实，细马身够饱满，出脚爽劲有力。
「战骑飞」戴头罩由助手拍「始终如一」跳两段，拍住走有点勉强，神态平淡火力一般，未见太大进展。
「鼓浪飞凡」戴眼罩及头罩由助手跳两段，神色不太淡，力度亦增强，落脚够轻，状态有转机。
兆文
