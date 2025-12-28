Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「嘉应奇兵」神态活跃

晨操动态
大多马匹留待明天试跑，然而昨朝出跳马也尚算不少，并且有多位骑师到场操马，现将操练过程报道如下。

「嘉应奇兵」戴头罩由助手跳一段，按慢轻抒步头，朝气勃勃神态活跃，马身好壮好实净。「智多多宝」戴头罩由潘顿跳一段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉结实，正值勇境。

「东方魅影」戴头罩由助手跳一段，马身实净毛色润泽，步稳力唔错，一直在上佳水准。「共创欢欣」杨明纶拍「美好梦想」霍宏声跳两段，前驹愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，但走规仍带点生硬；后驹力度好普通，末段更伸颈借力，出脚亦欠爽劲。

「荣耀掌星」戴眼罩由霍宏声跳三段，出脚流畅力度充足，神色甚佳火气又好。「川河帅驹」助手跳两段，按住慢试神采奕奕，马身靓毛色悦目，双目炯炯有神。

「荣耀盛甲」戴眼罩由助手拍「本领辉煌」跳两段，试来精神爽利，翻步急密有弹力，火气唔错不断转好。「家乐宝驹」助手跳三段，戴面箍，带点均速过步畅顺，力度神态俱一般，不过不失。

风云武士跃跃欲试

「风云武士」暗火涌现，神态昂扬浑身是劲。

「风云武士」戴头罩由田泰安跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，神态昂扬浑身是劲。「竞骏非凡」韦达跳两段，岳高头走神气十足，落脚点地无声，锐气正盛。

「天威」戴头罩由巫显东跳两段，平稳走过而已，劲度唔太够，且神色好淡。「穿甲金鹰」戴头罩由艾兆礼跳三段，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，翻步急密力度充裕。

「飞马座」助手拍「无比小子」跳两段，大大步走过饶具朝气，外观愈来愈靓，进度颇出色。「胡椒军曹」由戴头罩由助手跳一段，火力一般，马身则几实净，未见突出。

兆文
 

