内圈捕影│「舞林密码」步挺顺畅

更新时间：00:45 2025-12-28 HKT
发布时间：00:45 2025-12-28 HKT

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「舞林密码」助手踱两圈，毛色悦目，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，近况一直唔错。「关键所在」助手踱两圈，轻描淡写完成，神态自若，身靓力足毛色润泽，唞够操足仍勇。

「确好劲」助手踱一圈，步姿爽朗弹力充足，毛色亮丽马身扎实，神色活跃懒性大减，确认大有进展。「醒目高球」助手踱一圈，淡淡定有朝气，马身好靓好壮，神态生猛双目有神，操足而临不断进步。

「过关勇士」助手踱两圈，试来精神爽利，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，观感不俗状态好。「洪才」助手踱一圈，快慢由人变得乖巧，步顺轻快力度唔差，马身保持壮健，毛色更靓到金光闪闪。

风火恒云神生步爽

「风火恒云」充满朝气，去番最佳时候。
「风火恒云」充满朝气，去番最佳时候。

「加州星皓」助手踱一圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身够壮唔瘦，火力不俗状态对办。「风火恒云」助手踱一圈，目光锐利，神生步爽充满朝气，外观亦极之四正，去番最佳时候。

「幸运传承」助手踱两圈，赢开展现气势，目光炯炯有神，马身更壮步挺有力，胜后再进佳态洋溢。「龙又生」助手踱一圈，收敛淡定唔再抢口，全程接受操控，灰马身壮有肌肉，力度亦不断提升进度好。

谢锋

