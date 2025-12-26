内圈捕影│「马达」力度充足

差不多全部参战马今朝到内圈出试，勇马多不胜数，现将操练报导如下。

「马达」助手踱两圈，以轻松姿态完成，出脚轻爽力度充足，马身好靓毛色油润，火力充足不逊赢马时。「锐目」助手踱一圈，比前收敛好多，神闲气定朝气勃勃，跑姿顺畅落脚轻巧，毛色悦目金光闪闪。

「天将龙驹」巫显东踱一圈，全程弹下弹下，充满活力神态生猛，马身喼得靓，愈赢愈醒极具气势。「领创动力」助手踱一圈，情绪安稳好专注，步顺爽劲神色畅旺，外观省镜身壮色润，胜后再进一步。

「富心星」黄智弘踱两圈，快慢由人表现乖巧，马身好靓好壮，神态活跃目光锐利，去番最佳时候。「机械之星」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色悦目，保持上佳进度。

「星光快驱」助手踱一圈，轻描淡写走过，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，步顺轻快贯注力强。「会长之宝」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，多跑之下马身仍壮，有进无退。

时时精准火力充裕

「时时精准」助手踱一圈，双耳烔烔神气十足，马身粗壮充满线条美，火力充裕走势爽，论态出色。「帅帅友福」助手踱一圈，气宇轩昂神采奕奕，步伐稳健力度未减，马身依旧咁靓，状态一直见好。

