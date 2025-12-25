Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「幻影旋风」呈现朝气

晨操动态
更新时间：15:45 2025-12-25 HKT
发布时间：15:45 2025-12-25 HKT

不少参战马今朝到内圈出试，场面热闹，现将操练报道如下。

「幻影旋风」助手踱两圈，担高头走马颈有力，落脚轻巧够俐落，神色甚佳呈现朝气，确认踏上正轨。「疾风财子」助手踱两圈，一课比一课放松，神态专注目光集中，马身收壮无肥态，进度相当理想。

「志满同行」助手踱一圈，充满了气势，目光锐利火气旺盛，身靓实净全身肌肉，勇况更增誉满栏边。「平凡骑士」助手踱两圈，轻描淡写完成，神态自若，身靓力度充足，仍在勇境体力充裕。

「翘峰」助手踱一圈，力度依然充沛，马身极之粗壮好实净，暗火展现双目有神，体弱分子勇况保持。「后无来者」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，力度充足毛色油润，马身更见壮硕，操足更加省镜。

富心星步挺顺畅

「富心星」马身结实呈现线条，神态回旺已在勇境。
「富心星」马身结实呈现线条，神态回旺已在勇境。

「手到齐来」助手踱两圈，气宇轩昂神采奕奕，步伐稳健力度未减，马身依旧咁靓，打仔马长期省镜。「富心星」助手踱两圈，步挺顺畅又有弹力，毛色鲜明润泽，马身结实呈现线条，神态回旺已在勇境。

「皇龙飞将」助手踱一圈，神情专注目光如炬，毛色立立令，简直亮到发光，火气更相当好，威风澟澟。「宝进」助手踱一圈，精神奕奕目光锐利，步挺爽劲力度充足，马身壮到不得了，操足重现朝气。

谢锋

