晨光追击│「极上纱珑」朝气勃勃

今朝出跳的参战马尚算不少，主要来自游、吕、希及叶厩，当中不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「极上纱珑」戴头罩由潘明辉跳两段，马身收得更壮，翻步流畅有弹力，更加进步朝气勃勃。「天将龙驹」戴头罩由巫显东跳两段，清风送爽完成，走势硬朗身又轻，力度有增无减，弗到爆灯。

「午夜快车」戴头罩由助手跳一段，沿中档顺走，试来轻描淡写，展现活力，大旧饭亦唔重身。「粤港资驹」戴头罩由助手跳两段，捉实侧住头走，神态可以身壮色润，仍未够熟但上仗已走近。

「嘉应传承」戴眼罩及头罩由助手跳两段，较迟转脚但动作顺畅，神态活跃力度充裕，近况相当理想。「包装战将」戴头罩由助手跳两段，神色专注目光锐利，全身胀卜卜，走势爽朗急劲，佳态洋溢。

都灵冠星愈见出色

「都灵冠星」力度唔错步够熟练，进度理想。

「亨骥」戴头罩由助手跳两段，精神奕奕极具朝气，身喼得壮，落脚轻快俐落，极具好感。「都灵冠星」戴头罩由助手跳一段，按住走得唔快，力度唔错步够熟练，愈见出色进度理想。

「时时精准」戴头罩由助手跳两段，带点均速过步畅顺，力度神态俱唔错，毛色更呈现光泽。「开心老板」戴头罩由助手跳两段，跑规改善了，再无头拧拧，神色吸引力度增强，进度出色。

「劲勇皇驹」戴头罩由何泽尧跳两段，试来不徐不疾，收敛神情专注，毛色无咁淡色，有进步。「杰出雷霆」戴头罩由希威森跳两段，打仔马身型粗壮，但仲系有啲心急，毛色更淡淡哋。

「光辉岁月」戴眼罩及头罩由助手拍「魅力奔腾」泥闸跳一段，起步后即扣实，纯粹测试出闸反应，神情专注步伐稳健，渐入佳境。

兆文