内圈捕影│「平凡骑士」朝气旺盛

不少周六参战马昨朝到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「平凡骑士」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快有弹力，马身保持壮健，仍在勇境朝气旺盛。「飞龙在天」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，体力充沛，勇况依然上佳水准。

「河好运」助手踱一圈，毛色悦目立立靓，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度不弱，唞够操足饶惹好感。「皇龙飞将」助手踱一圈，步挺开扬又有弹力，细马身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，神采奕奕充满好感。

「凯旋王者」助手踱一圈，试来从容淡定，双目有神气宇轩昂，马身好壮毛色亮丽，状态比前理想得多。「快乐神驹」助手踱一圈，情绪安稳好专注，目光锐利精神奕奕，马身收壮且展现线条美，进度出色。

极上纱珑及锋而试

「极上纱珑」步姿爽朗弹力亦足，火力比前更好。

「亨骥」助手踱一圈，小心翼翼按实顺走，神态集中出脚爽劲有力，马身结实毛色靓，正值争胜水平。「极上纱珑」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润更悦目，火力比前更好，再进一步及锋而试。

「后无来者」助手踱两圈，快慢由人试得乖巧，走势硬朗步挺开扬，马身更壮更实净，勇况不断扳升。「光辉岁月」助手踱一圈，走势畅顺轻描淡写，身壮步挺力度又够，神色甚佳展现朝气，前所未见吸引。

谢锋

