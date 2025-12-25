晨光追击│「盈妍威枫」上佳水准

赛事在周六上演，因此不少参战马于昨朝试跑，当中不乏勇马，现将操练摘录如下。

「星光快驱」戴头罩由潘顿跳一段，竖尾乃指定动作，步爽双目有神，身壮好实净。「非惟侥幸」戴头罩由助手跳两段，含枚俯首，落脚稳力度贯注，毛色靓有光泽。

「盈妍威枫」戴头罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身喼得靓，保持上佳水准。「数字天文」戴头罩由助手跳两段，仍有点抢口，马身更加结实，毛色亦靓咗好多。

「上巿魅力」拍「非凡之选」跳一段，同样助手，前驹戴眼罩及头罩，拍住走步伐硬朗，神色无咁淡有番急劲感，重新振作；后驹肯走但唔吸引，色淡淡出脚太直。「美丽欢声」助手跳两段，戴眼罩，有番活跃感主动想走，神态理想大有转机。

凯明神驹精神爽利

「凯明神驹」步幅开得好阔又够急劲，火力有增无减。

「凯明神驹」潘顿跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力有增无减。「魅力宝驹」戴头罩由助手拍「绿野飞驰」跳两段，跟马走神情专注，毛色悦目金光闪闪，早课甚有好感。

「精彩动力」助手跳三段，神态唔差步伐稳健，马身养得壮，伤愈对办。「金创福威」戴头罩由杨明纶跳一段，担高头走更展现暗火，大马身够轻仍惹好感。

「凌风傲雪」戴头罩由蔡明绍跳两段，一贯竖尾走，步轻有弹力，毛色悦目透光泽，态有进展。「君子传承」副练跳两段，戴面箍，大踏步而驰极之神气，双目炯炯有神，近况依然省镜。

「坚有利」奥尔民跳两段，威风凛凛充满朝气，灰马身壮实净，予人一见倾心之感。「加州星驰」戴眼罩由助手跳两段，已比前规矩得多，无再岳头岳脑，勇锐之余不断进步。

「棒棒糖」戴眼罩及头罩由蔡明绍跳两段，神情专注步伐稳健，而且坠手火气好，论态极之省镜。

兆文