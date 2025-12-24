Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「添开心」神态轩昂

晨操动态
更新时间：00:10 2025-12-24 HKT
发布时间：00:10 2025-12-24 HKT

不少马匹昨朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报导如下。

「非惟侥幸」助手踱一圈，大大步走过，步顺爽劲神态畅旺，马身结实展现线条，朝气勃勃持续态勇。「添开心」助手踱一圈，一贯急无时无刻抢走，心火旺盛但无汗湿，马身靓神态轩昂，佳态保持有余。

「帅帅友福」助手踱两圈，轻描淡写完成神态自若，身靓力度充足，走势爽朗有力，仍在上佳水准。「不同世界」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身实净毛色油润，新胜犹勇无走样。

「凌风傲雪」助手踱一圈，出脚轻快弹力够，外观对办身色吸引，火力亦比前充裕，有焕然一新之感。「香港仔」助手踱一圈，郁身郁势惯性如此，论态比前更好，马身收靓再无肥态，出脚轻巧力度充足。

源好运步顺力雄

「源好运」担高头走样子神气，持续进步佳态洋溢。
「源好运」担高头走样子神气，持续进步佳态洋溢。

「棒棒糖」助手踱两圈，快慢由人表现乖巧，马身喼得好壮，目光锐利充满朝气，神采奕奕仍具好感。「源好运」助手踱一圈，担高头走样子神气，步顺力雄火气充裕，试闸健步如飞，持续进步佳态洋溢。

「劲勇皇驹」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽贯注力足，马身收实毛色亦转靓，大有进步。「香港精神」助手踱一圈，毛色立立令鸟卒卒，马身壮全身肌肉，步挺急劲力度未减，老马雄风犹在。

谢锋

