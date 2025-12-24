Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「翘峰」跃跃欲试

更新时间：00:05 2025-12-24 HKT
发布时间：00:05 2025-12-24 HKT

大多马匹留待今朝试跑，昨朝出跳马并非太多，场面较冷清，现将操练报导过程如下。

「翘峰」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润，佳态保持有余。「紫荆盛势」戴头罩由班德礼跳两段，跑规改善了，再无头拧拧，神态活跃，力度更不断增强。

「巧眼光」助手跳两段，含枚俯首唔再急口，落脚稳力贯注，大旧马身够轻，近况醒神。「金金小子」戴头罩由副练跳一段，有一股蛮劲要捉实，马身札实出脚爽劲，火力有增无减。

「天天友福」戴头罩由杨明纶拍「一风云」跳两段，神情专注唔急唔抢，直路加速反应又好，步稳力充足，胜后更进一步。「志满同行」戴头罩由奥尔民跳两段，精神奕奕极具朝气，力度保持有余，马身更靓毛色现光泽。

「富心星」戴头罩由黄智弘拍「正本无敌」跳三段，洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，神态回旺，极具好感。「星辰千帅」奥尔民跳两段，早段按实顺走，末段稍松冲刺劲，火力不弱，状态冒升。

凯旋王者正值勇境

「凯旋王者」清风送爽完成，走势爽劲有力。
「凯旋王者」清风送爽完成，走势爽劲有力。

「凯旋王者」助手草地跳三段，戴头罩及面箍，清风送爽完成，走势爽劲有力，最近试闸表现又好，正值勇境。「机械之星」戴头罩由助手跳两段，按实轻抒步头，神色甚佳乖巧听话，落脚轻快又有弹力。

「开心菓」助手跳一段，走势顺畅表现淡定，出脚轻巧俐落，毛色开始转靓，观感胜前。「平凡骑士」戴头罩由助手跳三段，走势顺畅气宇轩昂，马身唔瘦札实，但不及前时吸引。

「精英王牌」潘大卫跳一段，戴头罩及鼻箍，马身仲系肥肥哋，毛色亦唔靓，神态平淡进度未得。

兆文

