内圈捕影|「奔放」神态活跃

大多周二战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个，现将过程摘录如下。



「大浪图田」助手踱一圈，以轻松姿态完成，步劲爽朗马身粗壮，毛色有光泽，神态仍佳论态出色。

「乘数表」助手踱一圈，愈见放松，情绪不断在改善，神态集中出脚爽劲有力，马身结实予人好感。

「奔放」助手踱一圈，步姿爽朗弹力亦足，毛色油润好悦目，神态活跃呈现朝气，处于大熟大勇境地。

「加州本事」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退精力旺盛。

「祥龙驹」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身一直好靓，神采奕奕火气唔错，正值勇境朝气勃勃。

「翠湖烈风」助手踱一圈，神态极之轻松，肌肉结实又够薄皮，毛色悦目立立靓，胜后唞够操足仍勇。

大千气象重新振作

「活力精神」助手踱一圈，唔急唔抢口劲收敛，力度增强马身收靓，暗火展现双目有神，进度理想。

「佳登」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力呈现朝气，马身愈来愈实净，确认转好踏上正轨。

「贤心星」助手踱一圈，神情专注目光如炬，马身靓且全身都系肌肉，生猛火气旺盛，仍在勇境体力未减。

「大千气象」黄智弘踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够力度，大半程岳高头走，久沉马重新振作。