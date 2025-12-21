晨光追击 |「红钱到」有火有力

因是周日，今朝大圈上出跳的周二谷中战马非常之少，亦甚少骑师到场操马，场面冷清，情况摘录如下。

「决一剑」戴头罩由助手跳两段，大步顺走力度不弱，皮光肉滑马身结实，呈现朝气饶惹好感。

「红钱到」戴头罩由助手跳两段，马身靓呈现线条美，神态活跃充满朝气，有火有力弗到震。

「轻功猛男」戴头罩由助手跳两段，外观好靓马身饱满，毛色立立靓，神态轩昂，火气更甚好。

「安康万里」戴头罩由副练跳两段，向来文静早段不劲，末段被力骑即加速，快慢由人，保持近仗勇态。

「川河动驹」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰唔算急口，昔日毛病有改善，马身胀卜卜，早课颇吸引。

「遥遥领先」戴头罩由副练跳两段，推骑反应不俗，步幅开得好阔又够急劲，表现精神爽利，一直吸引。

「星幻」助手跳两段，动作比前潇洒得多，步伐整齐有力，神色不再淡，状态有明显进展。

钫糖武士状态回勇

「钫糖武士」戴头罩由助手跳两段，步挺急劲有力，外观对办身壮色润，更重要有番啖火，状态回勇。

「瑞祺威枫」戴头罩由助手跳两段，重口马惯例抢走，用暗力拉实，马身壮且步伐整齐，近况好理想。

「驷跑得」戴头罩由助手跳两段，坠手起劲暗火涌现，身壮色润外观省镜，老马保养得宜。

「心爱的」戴眼罩及头罩由助手扣住拍「海上大军」跳两段，落后顺走，未见太大进展，步浮浮力度未够，走势好平淡，状态未起。

「旺旺升叻」戴头罩由助手跳两段，拖下拖下，展步欠仍顺畅，神色仲系啖啖地，未见进展。

「英雄豪迈」戴头罩由助手跳两段，力度好普通，火气更欠旺盛，久沉多时无起色。

「仁者荃承」助手跳三段，出脚仍甚笨重兼懒性重周身郁，进度一般。

兆文