Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击 |「红钱到」有火有力

晨操动态
更新时间：20:22 2025-12-21 HKT
发布时间：20:22 2025-12-21 HKT

因是周日，今朝大圈上出跳的周二谷中战马非常之少，亦甚少骑师到场操马，场面冷清，情况摘录如下。

「决一剑」戴头罩由助手跳两段，大步顺走力度不弱，皮光肉滑马身结实，呈现朝气饶惹好感。
「红钱到」戴头罩由助手跳两段，马身靓呈现线条美，神态活跃充满朝气，有火有力弗到震。
「轻功猛男」戴头罩由助手跳两段，外观好靓马身饱满，毛色立立靓，神态轩昂，火气更甚好。
「安康万里」戴头罩由副练跳两段，向来文静早段不劲，末段被力骑即加速，快慢由人，保持近仗勇态。
「川河动驹」戴头罩由助手跳两段，扣住而驰唔算急口，昔日毛病有改善，马身胀卜卜，早课颇吸引。
「遥遥领先」戴头罩由副练跳两段，推骑反应不俗，步幅开得好阔又够急劲，表现精神爽利，一直吸引。
「星幻」助手跳两段，动作比前潇洒得多，步伐整齐有力，神色不再淡，状态有明显进展。

钫糖武士状态回勇

「钫糖武士」戴头罩由助手跳两段，步挺急劲有力，外观对办身壮色润，更重要有番啖火，状态回勇。
「瑞祺威枫」戴头罩由助手跳两段，重口马惯例抢走，用暗力拉实，马身壮且步伐整齐，近况好理想。
「驷跑得」戴头罩由助手跳两段，坠手起劲暗火涌现，身壮色润外观省镜，老马保养得宜。
「心爱的」戴眼罩及头罩由助手扣住拍「海上大军」跳两段，落后顺走，未见太大进展，步浮浮力度未够，走势好平淡，状态未起。
「旺旺升叻」戴头罩由助手跳两段，拖下拖下，展步欠仍顺畅，神色仲系啖啖地，未见进展。
「英雄豪迈」戴头罩由助手跳两段，力度好普通，火气更欠旺盛，久沉多时无起色。
「仁者荃承」助手跳三段，出脚仍甚笨重兼懒性重周身郁，进度一般。

兆文

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
9小时前
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
2025-12-20 21:00 HKT
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
7小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
5小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
8小时前
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
10小时前
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
港铁大叔手机叠手机偷拍女仔 点解部电话咁长!? 正义港女当场拆穿蛊惑手法 ｜Juicy叮
时事热话
6小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
5小时前
欧倩怡疑患一病透露曾于大学失控：停唔到落嚟 与郭晋安离婚年半传挞着亿元身家老板级中佬
欧倩怡疑患一病透露曾于大学失控：停唔到落嚟 与郭晋安离婚年半传挞着亿元身家老板级中佬
影视圈
7小时前
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
80年代男星挺巨腩开骚肥到无颈 网民：惨不忍睹 因失言风波人气插水一度减产加入警队
影视圈
8小时前