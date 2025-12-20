沙田早晨│巫伟杰跟实「快马加鞭」
更新时间：19:45 2025-12-20 HKT
「快马加鞭」虽然能力见尽八九，但今季演出却颇稳定，六战有四次跻身三甲，近两仗更在谷草千二米打叠上名，显示近况极之出色。
周二「快马加鞭」再次吼准谷草千二米出战，当然有可捧之道，尤其今朝虽然只由助手出跳，但巫伟杰都非常紧张，课前课后跟到实，之后仲出手拖马，重视到极。
希威森亲试林家山神
季初廖康铭攻势浪接浪，表现可谓突飞猛进，虽然近期马房攻势稍放缓，但佢始终系有料之人，回气后好快会重展攻势。
周二谷战廖厩出马唔算大堆头，但都有实力分子，好似报争三班千二米的「林家山神」，今朝晨课希威森仲亲自到场替此马出试，重视之情溢于言表，今仗首次渡江上阵，话唔定有惊喜。
