Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│巫伟杰跟实「快马加鞭」

晨操动态
更新时间：19:45 2025-12-20 HKT
发布时间：19:45 2025-12-20 HKT

「快马加鞭」虽然能力见尽八九，但今季演出却颇稳定，六战有四次跻身三甲，近两仗更在谷草千二米打叠上名，显示近况极之出色。

周二「快马加鞭」再次吼准谷草千二米出战，当然有可捧之道，尤其今朝虽然只由助手出跳，但巫伟杰都非常紧张，课前课后跟到实，之后仲出手拖马，重视到极。

希威森亲试林家山神

今朝晨课希威森亲自到场替「林家山神」出试。
今朝晨课希威森亲自到场替「林家山神」出试。

季初廖康铭攻势浪接浪，表现可谓突飞猛进，虽然近期马房攻势稍放缓，但佢始终系有料之人，回气后好快会重展攻势。

周二谷战廖厩出马唔算大堆头，但都有实力分子，好似报争三班千二米的「林家山神」，今朝晨课希威森仲亲自到场替此马出试，重视之情溢于言表，今仗首次渡江上阵，话唔定有惊喜。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机
01:19
台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机
两岸热话
3小时前
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
宏福苑五级火｜ 路祭衣着惹热议 大埔民政专员致歉 将继续做好善后工作
政情
8小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
10小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
2025-12-19 18:45 HKT
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
10小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
2025-12-19 09:00 HKT
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
2025-12-19 17:30 HKT
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
01:38
宏福苑五级火｜1具遗骸发现夫妇DNA 增至161死 DNA续进行 不排除死者人数增加
突发
8小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
13小时前
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
02:34
台北随机伤人案｜邻居指疑犯张文小时候很乖巧 父母认尸指其已两年没回家
即时中国
10小时前