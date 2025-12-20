Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「骏马之宝」正值勇境

晨操动态
更新时间：18:45 2025-12-20 HKT
发布时间：18:45 2025-12-20 HKT

赛事在下周二上演，因此不少参战马于今朝试跑，勇马比比皆是，现将操练过程报道如下。

「骏马之宝」戴头罩由助手跳两段，马头一贯岳高，劲度极之充裕，身壮毛色靓正值勇境。「志醒大将」戴头罩由助手跳两段，落脚整齐有力，马身收得实净，有明显进展。

「龙文鞭影」戴头罩由班德礼跳两段，走势硬朗劲力未减半分，身靓薄皮，勇态有增无减。「活力精神」戴头罩由潘顿跳两段，步幅开得好阔，毛色油润立立令，予人极佳观感。

「加州本事」戴眼罩由助手跳两段，扣住而驰心火涌现，走势硬朗力度充裕，马身又喼得靓。「八里旺」戴头罩由杨明纶跳三段，神色无咁淡，力度亦增强，转好之中。

「踏雪寻梅」韦达拍「电路一百」跳两段，戴面箍，一直无转脚但过程顺畅，神态活跃观感非差。「快乐宝宝」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现要紧缰捉实，神态活泼正值勇境。

「至尊瑰宝」戴头罩由潘顿跳两段，按住顺走轻松完成，神态昂扬火力充裕，气势如虹。「大数据」戴眼罩由助手拍「各丝各法」跳两段，展步流畅神态畅旺，皮光肉滑马身扎实，确认去番最佳时。

喜莲勇感誉满栏边

「喜莲勇感」大步顺走力度充沛，马身结实毛色润泽。

「奔放」助手跳两段，试来不徐不疾，既收敛又神情专注，外观亦省镜。「喜莲勇感」戴头罩由助手跳两段，大步顺走力度充沛，马身结实毛色润泽，誉满栏边。

「快马加鞭」戴眼罩由助手跳两段，无转脚不过步伐顺畅，力度未减半分，毛色好靓好悦目。「心里有数」助手泥闸跳一段，出闸后捉住唔跳得得快，神情集中步顺轻快，马身甚扎实。

兆文
 

