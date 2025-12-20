Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「大浪图田」力度充沛

晨操动态
更新时间：16:45 2025-12-20 HKT
发布时间：16:45 2025-12-20 HKT

由于大多战驹都做最后试跑，故今朝到内圈出试不太多。

「大浪图田」助手踱一圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，毛色油润有光泽，持续见好未有走样。「安康万里」助手踱一圈，马身壮到不得了，双耳烔烔目光锐利，神生步爽充满霸气，胜后有进无退。

「盈益善」助手踱一圈，轻描淡写完成，步履轻盈又够爽劲，大半程岳高头走，充满朝气精神爽利。「怡昌精神」助手踱两圈，淡淡定充满朝气，身好靓步轻爽，神态活泼力度充足，弱马操得近况省镜。

「飞云」助手踱两圈，赢开充满了气势，目光炯炯有神，走势硬朗步挺开扬，马身札实，锐气正盛。「祥龙驹」助手踱一圈，小心翼翼按实，马身茁壮毛水润泽，落脚稳劲力不俗，一直见好上佳水准。

团结战灵神色活跃

「团结战灵」神情专注目光如炬，比前更进一步。
「团结战灵」神情专注目光如炬，比前更进一步。

「团结战灵」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身更靓全身肌肉，神色活跃火气旺盛，比前更进一步。「大千气象」助手踱两圈，步姿爽朗有弹力，毛色复现光泽，神色亦转好，马身壮健，久沉马有转机。

「表之量子」助手踱一圈，轻松完成步顺爽劲，神态畅旺力度唔差，马身保持饱满，一直在争胜水平。「机械骑士」助手踱一圈，快慢由人姿态顺畅，神色马身都对办，火气既好展现活力，近况尚算不俗。

谢锋

