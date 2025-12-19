内圈捕影│「不劳而获」目光锐利

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「美神来」助手踱一圈，力度依然充沛，马身好实净，毛色立立令，暗火展现双目有神，正值勇境。「不劳而获」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，进度转好勇况已备。

「辣得金」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气勃勃，马身壮到不得了，论态非常出色。「葳莉非凡」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，锋芒毕露

「岚臣」助手踱一圈，愈见收敛汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得好壮，不断进步渐入佳境。「天蓬猫」助手踱一圈，唔再心急神闲气定，马身好实净无肥态，双目有神走势爽朗，勇态不断冒升。

忠诚明驹神采奕奕

「忠诚明驹」一贯高班马风采，予人极佳好感。

「忠诚明驹」助手踱一圈，淡淡定走过，不慌不忙一贯高班马风采，神采奕奕气势不弱，予人极佳好感。「笑傲江湖」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神态活跃火力充裕，状态对办。

「仁仁有余」助手踱两圈，神色好过之前，火气亦然，马身实净毛色油润，步挺轻爽呈现活力，有起色。「一定超」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲又有弹力，双目有神毛色充满光泽，胜后更进更抢镜。

谢锋