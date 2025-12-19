Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「不劳而获」目光锐利

晨操动态
更新时间：15:15 2025-12-19 HKT
发布时间：15:15 2025-12-19 HKT

大多战驹今朝均到内圈加课，勇马甚多，精彩镜头一个接一个。

「美神来」助手踱一圈，力度依然充沛，马身好实净，毛色立立令，暗火展现双目有神，正值勇境。「不劳而获」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，进度转好勇况已备。

「辣得金」助手踱一圈，走势硬朗神态活跃，有火有力朝气勃勃，马身壮到不得了，论态非常出色。「葳莉非凡」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，锋芒毕露

「岚臣」助手踱一圈，愈见收敛汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦收得好壮，不断进步渐入佳境。「天蓬猫」助手踱一圈，唔再心急神闲气定，马身好实净无肥态，双目有神走势爽朗，勇态不断冒升。

忠诚明驹神采奕奕

「忠诚明驹」一贯高班马风采，予人极佳好感。
「忠诚明驹」一贯高班马风采，予人极佳好感。

「忠诚明驹」助手踱一圈，淡淡定走过，不慌不忙一贯高班马风采，神采奕奕气势不弱，予人极佳好感。「笑傲江湖」助手踱一圈，步伐稳健力度唔错，马身一直做得好靓，神态活跃火力充裕，状态对办。

「仁仁有余」助手踱两圈，神色好过之前，火气亦然，马身实净毛色油润，步挺轻爽呈现活力，有起色。「一定超」助手踱一圈，大大步走过，步挺爽劲又有弹力，双目有神毛色充满光泽，胜后更进更抢镜。

谢锋

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
6小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
7小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
6小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
18小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
23小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
21小时前
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
4小时前
郑秀文整个星期往返医院 眼有泪光精神恍惚令人心疼 毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
4小时前