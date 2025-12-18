内圈捕影│「表之星河」愈赢愈爽

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「表之星河」助手踱一圈，毛色立立令，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度充沛，愈赢愈爽弗到漏油。「非凡达」助手踱两圈，试来精神爽利，神态回旺有番啖火，步顺轻快充满弹力，久沉分子终有起色。

「同心同乐」助手踱两圈，马身极之粗壮，充满了线条美，神色活跃朝气勃勃，火力充裕新胜犹勇。「一定超」助手踱两圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，马身壮健毛色充满光泽，弗到不得了。

「佳佳友」助手踱一圈，出脚轻巧力度贯注，神态活泼有火有力，马身更壮健，不断转好进度出色。「会当凌」助手踱一圈，全程岳高头走好神气，马身更壮力度再增强，走势硬朗爽劲，状态持续冒升。

本领辉煌精神奕奕

「朗日自强」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，马身札实毛色又靓，勇态丝毫未见低落。「本领辉煌」助手踱两圈，情绪安稳好专注，目光锐利精神奕奕，马身实净呈现线条美，具备争胜水准。

「嘉应威风」助手踱一圈，躁火愈见淡定，情绪安稳好专注，保持身壮毛色悦目，仍具好感体力充裕。「金钻精灵」助手踱一圈，轻描淡写完成，神态自若双耳烱烱，身靓力度充足，呈现朝气近况出色。

