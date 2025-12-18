Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「美神来」神态活泼

晨操动态
更新时间：15:49 2025-12-18 HKT
发布时间：15:49 2025-12-18 HKT

今朝出跳的参战马依然唔少，当中不乏勇马，亦有不少骑师到场，现将操练报导过程如下。

「兴驰千里」戴头罩由杨明纶拍「双星报喜」跳两段，一畀指示立即后上过马，整个过程清脆俐落，步伐纯熟早熟醒神。「美神来」戴头罩由何泽尧跳两段，马身靓呈现线条美，神态活泼火力未减，近况弗到震。

「骏奕快车」奥尔民跳两段，担高头走步挺爽朗，毛色油润悦目未见走样。「嘉应骏马」戴眼罩及头罩由田泰安跳两段，大步顺走饶具好感，身够轻翻步顺畅有力。

「超劲赤兔」戴眼罩及头罩由助手跳两段，惯例急口主动抢走，走势硬朗身喼得壮，精神饱满上佳水准。「做好自己」戴头罩由布文跳两段，四蹄尽展力度充裕，火气有增无减，喼到身壮勇况依然。

「精算特殊」戴头罩由助手跳两段，步稳力足马身喼得靓，神采奕奕仍具好感。「紫荆欢呼」戴头罩由班礼德跳一段，放松淡定走过，身已收靓，落脚够轻快。

「帅帅友福」戴眼罩及头罩由副练跳两段，洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，极具好感。「包装明将」戴眼罩由助手草地跳两段，仍有少少唔规矩，不过身好靓毛色立立令，胜后更吸引。

天福朝气勃勃

「天福」神态活跃，目光锐利呈现朝气。
「天福」神态活跃，目光锐利呈现朝气。

「天福」助手跳两段，按慢轻抒步头，朝气勃勃神态活跃，目光锐利呈现朝气。「忠诚明驹」梁家俊跳两段，戴头罩及面箍，神色好过之前，马身亦收壮了，仲要聚精会神快慢由人。

「恋爱狂」戴头罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够爽劲，毛色亮到透光，马身胀卜卜。「大千雄心」助手草地跳两段，神情专注目光锐利，大马唔重身动作潇洒，胜后更上层楼。

「仁仁有余」黄智弘草地跳两段，步轻弹力十足，神态畅旺饶具朝气，单讲状态好对办。

兆文

