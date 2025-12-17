内圈捕影│「信心星」体力充沛

不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。

「信心星」助手踱两圈，轻描淡定完成，神态自若，身靓力度充足，长期呈勇体力极之充沛。「表之极光」副练踱一圈，担高头走极之神气，马身喼得壮毛色润泽，走势硬朗有力，勇态保持有余。

「同心同乐」助手踱一圈，淡淡定充满朝气，毛色靓马身好壮，翻步俐落有力，胜后更进锐气正盛。「白鹭金刚」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，神态畅旺活力充沛，持续进步。

「包装明将」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身收得更壮，步顺轻快弹力又够，弗到震神采飞扬。「合伙飞驰」助手踱一圈，愈来愈放松，口劲完全收敛，神态专注目光集中，马身实净，步顺力唔错。

「大千雄心」助手踱两圈，大大步从容不迫，身实净毛色好靓，神态轩昂呈现暗火，胜后更进好吸引。「飞跃凯旋」助手踱一圈，目光锐利，神生步爽充满朝气，马身好壮全身肌肉，伤愈仍勇。

「锐一」助手踱一圈，精神爽利出脚爽劲，神态畅旺暗火展现，马身又靓身壮色润，状态一直见好。「手表之星」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充裕火气又好，外观省镜皮光肉滑，近况极佳。

谢锋