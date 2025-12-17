Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追击│「新力骄」跃跃欲试

晨操动态
更新时间：15:49 2025-12-17 HKT
发布时间：15:49 2025-12-17 HKT

今朝出跳的参战马尚算不少，不过弗马唔算太多，亦甚少骑师到场操马，现将操练报导过程如下。

「非凡达」钟易礼拍「上浦福旺」跳两段，有番坠手感火气好，尚要愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，重新振作。「精算激流」拍「健康快车」跳两段，同样助手，前驹戴眼罩，均速顺走力度唔错，马身够扎实，观感尚算不差，后驹比之前轻身了，但神色仍淡且唔够火气。

「新力骄」戴头罩由麦道朗跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润，勇态保持有余。「加州热浪」戴眼罩由艾道拿跳两段，改戴眼罩效果不俗，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅。

「风火恒云」戴头罩由助手拍「运高八斗」跳两段，重口马捉实侧住头走，神态活跃走势硬朗，而且毛色靓番好多。「金多囍」戴头罩由助手跳两段，步稳力足火气唔差，身色皆靓外观讨好，长期在争胜水平。

「新力好」戴眼罩及头罩由副练跳一段，洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，状态一直见好。「贤知友您」副练跳一段，一课比一课规矩，无再岳头岳脑，台型出众，马身亦收靓。

「会当凌」戴头罩由周俊乐跳两段，健步如飞浑身是劲，火力有增无减，外观省镜弗到漏油。「岚臣」戴头罩由助手跳两段，试来不徐不疾，既收敛又神情专注，身肌更实净不断进步。

八仟财升神情专注

「八仟财升」步伐稳健有力，论态极之对办。
「八仟财升」步伐稳健有力，论态极之对办。

「君达得」戴头罩由助手跳两段，急口马畀佢走反应唔错，末段保持劲力，确认复苏。「八仟财升」戴眼罩由梁家俊跳两段，唔算懒性神情专注，步伐稳健有力，论态极之对办。

「星月飞云」韦达跳两段，戴面箍，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，火力增强勇态冒升。

兆文

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
5小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
22小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
7小时前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
6小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
19小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
56分钟前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
7小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
9小时前
「大只佬Rocky」郑健乐终上水 自揭猴擒示爱真相 亲解性关系之谜遭揶揄：越描越黑
「大只佬Rocky」郑健乐终上水 自揭猴擒示爱真相 亲解性关系之谜遭揶揄：越描越黑
影视圈
5小时前