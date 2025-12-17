晨光追击│「新力骄」跃跃欲试

今朝出跳的参战马尚算不少，不过弗马唔算太多，亦甚少骑师到场操马，现将操练报导过程如下。

「非凡达」钟易礼拍「上浦福旺」跳两段，有番坠手感火气好，尚要愈走愈起劲，角逐兴趣甚浓，重新振作。「精算激流」拍「健康快车」跳两段，同样助手，前驹戴眼罩，均速顺走力度唔错，马身够扎实，观感尚算不差，后驹比之前轻身了，但神色仍淡且唔够火气。

「新力骄」戴头罩由麦道朗跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，身靓色润，勇态保持有余。「加州热浪」戴眼罩由艾道拿跳两段，改戴眼罩效果不俗，表现淡定试得好，走势甚爽步顺畅。

「风火恒云」戴头罩由助手拍「运高八斗」跳两段，重口马捉实侧住头走，神态活跃走势硬朗，而且毛色靓番好多。「金多囍」戴头罩由助手跳两段，步稳力足火气唔差，身色皆靓外观讨好，长期在争胜水平。

「新力好」戴眼罩及头罩由副练跳一段，洒开大步冲刺，劲度十足有火有力，状态一直见好。「贤知友您」副练跳一段，一课比一课规矩，无再岳头岳脑，台型出众，马身亦收靓。

「会当凌」戴头罩由周俊乐跳两段，健步如飞浑身是劲，火力有增无减，外观省镜弗到漏油。「岚臣」戴头罩由助手跳两段，试来不徐不疾，既收敛又神情专注，身肌更实净不断进步。

八仟财升神情专注

「君达得」戴头罩由助手跳两段，急口马畀佢走反应唔错，末段保持劲力，确认复苏。「八仟财升」戴眼罩由梁家俊跳两段，唔算懒性神情专注，步伐稳健有力，论态极之对办。

「星月飞云」韦达跳两段，戴面箍，四蹄尽展冲刺，过终点犹有余势，火力增强勇态冒升。

兆文