内圈捕影│「鼓浪高升」步顺爽劲

不少参战马今朝到内圈出试，场面热闹，现将操练报导如下。

「华美之威」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺力足，马身札实毛色仍靓，一直在上佳水准。「鼓浪高升」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，暗火展现身壮力健，去番最佳境界。

「细水长流」助手踱一圈，唔急唔抢，口劲收敛不少，力度增强马身收靓，步挺力度贯注，极速入局。「君智盛」助手踱一圈，双耳烔烔目光锐利，神采奕奕充满朝气，出脚力度亦足，外观省镜重现勇态。

「胜多多」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身肌肉，神态生猛火气更增，锐不可挡愈赢愈劲。「欢乐老挝」助手踱一圈，步伐稳健力度足够，毛色悦目生光，身靓有条线美，转仓操足勇况已备。

「喵喵怪」助手踱一圈，情绪安稳好专注，以轻松姿态完成，步挺轻巧贯注力足，赢开有势有进无退。「添开心」助手踱一圈，急口马紧缰捉住，神态轻松暗火涌现，落脚富弹力，肌肉结实，神生力足。

领航君子火猛力劲

「领航君子」马身极之粗壮，充满朝气近况出色。

「凡凡有余」助手踱一圈，担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，马身仍壮展现线条，勇态保持有余。

谢锋