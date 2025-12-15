内圈捕影│「瑶瑶日上」勇锐无比

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「连连幸运」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快弹力足够，马身保持壮健，火气又好佳态洋溢。「瑶瑶日上」助手踱两圈，全程担高头走极之神气，步顺力雄火气充裕，身喼得壮无瘦，勇锐无比。

「凡凡有余」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，勇态有增无减。「巴闭哥」助手踱两圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，马身极之粗壮，充满线条美有好感。

有色光辉正值勇境

「有色光辉」出脚爽劲贯注力足，马身扎实外观吸引，。

「星运少爵」助手踱两圈，轻描淡定完成，神态自若，身靓力度充足，落脚轻快力度唔错。「有色光辉」助手踱两圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，马身扎实外观吸引，正值勇境。

「康昌之星」助手踱两圈，神情专注目光如炬，灰马身靓全身肌肉，神态活跃火力充裕，勇况十足。「魅力星」助手踱一圈，毛色悦目，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度不弱，坠手好火重新振作。

「华美之威」助手踱两圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚俐落，马身亦够壮，上佳水准。「一支箭」助手踱两圈，马身好靓好实净，走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕，朝气旺盛近况出色。

谢锋

