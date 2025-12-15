Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「瑶瑶日上」勇锐无比

晨操动态
更新时间：15:30 2025-12-15 HKT
发布时间：15:30 2025-12-15 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「连连幸运」助手踱两圈，试来精神爽利，步顺轻快弹力足够，马身保持壮健，火气又好佳态洋溢。「瑶瑶日上」助手踱两圈，全程担高头走极之神气，步顺力雄火气充裕，身喼得壮无瘦，勇锐无比。

「凡凡有余」助手踱两圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，勇态有增无减。「巴闭哥」助手踱两圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，马身极之粗壮，充满线条美有好感。

有色光辉正值勇境

「有色光辉」出脚爽劲贯注力足，马身扎实外观吸引，。
「有色光辉」出脚爽劲贯注力足，马身扎实外观吸引，。

「星运少爵」助手踱两圈，轻描淡定完成，神态自若，身靓力度充足，落脚轻快力度唔错。「有色光辉」助手踱两圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，马身扎实外观吸引，正值勇境。

「康昌之星」助手踱两圈，神情专注目光如炬，灰马身靓全身肌肉，神态活跃火力充裕，勇况十足。「魅力星」助手踱一圈，毛色悦目，马身壮全身肌肉，步挺顺畅力度不弱，坠手好火重新振作。

「华美之威」助手踱两圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚俐落，马身亦够壮，上佳水准。「一支箭」助手踱两圈，马身好靓好实净，走来神态轩昂，跨步开扬力度充裕，朝气旺盛近况出色。

谢锋
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
6小时前
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
23小时前
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
4小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
7小时前
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
01:43
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
社会
5小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
17小时前
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
社会
6小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
20小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
19小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT