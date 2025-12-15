晨光追击│「我做到」持续冒勇

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练过程报道如下。

「香港精神」助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力未减半分。「有财有势」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，神态生猛身喼得壮，打仔马长期呈勇。

「我做到」戴头罩由助手跳两段，昂首阔步充满劲度，身色皆靓，持续冒勇无走样。「南区之星」戴头罩由潘顿跳两段，健步如飞走势爽劲，身壮肌肉起展，早前试闸轻胜表现又好。

「劲进驹」戴头罩由杜苑欣跳两段，用暗力拉实，火猛神态活跃，外观极之吸引。「本领非凡」戴头罩由何泽尧跳两段，淡定走势顺畅，出脚轻巧俐落，细马身结实，依然省镜。

「明亮光辉」戴头罩由艾道拿跳三段，神情专注表现淡定，步伐轻快有力，毛色充满光泽。「巴闭王」戴头罩由杜苑欣跳两段，无咁论尽力度唔错，马身愈收扎实，进步转好之中。

幸运同行步挺劲力

「领航君子」戴头罩由助手跳一段，担咇俯首好专注，步顺神态旺，朝气勃勃充满好感。「幸运同行」戴眼罩由助手拍「心爱的」跳两段，一贯跟马走，扣住而驰心火涌现，步挺劲力十足，今季最弗一次。

「增旺」戴头罩由助手跳两段，按住慢跳放松淡定，神态外观均对办，有好感。「劲好运」戴头罩由助手跳两段，火力有增无减，走势硬朗急劲，有进无退。

「星之愿」戴头罩由助手跳两段，天气冻无汗湿，但情绪确有改善，快慢由人。「勇威神驹」戴头罩由杜苑欣拍「逍遥人生」草地跳两段，向来有点懒性，但神态可以而且好轻身，近况极之理想。

