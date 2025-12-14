内圈捕影│「康昌之星」力度充足
不少马匹今朝到内圈轻舒步头，甚多精彩场面，现将操练报道如下。
「我做到」助手踱一圈，目光锐利，神生步爽活力充沛，火气有增无减，持续勇锐极之省镜。「你知我得」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺力劲神态活跃，马身实净毛色油润，伤愈观感唔错。
「星之愿」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快力度充裕，马身壮健毛色又靓，上佳水准及锋而试。「康昌之星」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，灰马身胀卜卜，勇况十足好吸引。
「开心马」助手踱一圈，步挺顺畅又有弹力，神态自若，外观无问题，健康理想持续见好。「皮具大师」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身好靓好壮，神态唔错力度胜前，热身够状态冒升。
「有财有势」助手踱一圈，全程担高头走好神气，步顺力雄火气充裕，身壮无瘦，保养好完全唔似老马。「本领非凡」助手踱一圈，步密密轻松完成，神态专注目光集中，肌肉结实毛色油润，勇态保持有余。
「增旺」助手踱一圈，比前收敛接受操控，走规有改善，马身收得壮未见肥态，唞够操足观感不俗。「勇威神驹」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，神色活跃火气仍盛，老当益壮。
