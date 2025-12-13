Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内圈捕影│「穿甲战鹰」心火涌现

晨操动态
更新时间：15:15 2025-12-13 HKT
发布时间：15:15 2025-12-13 HKT

大多参战马今朝都到内圈出试，场面热闹，甚多精彩镜头。

「嘉应骏升」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色靓，弱马操得好醒神。「穿甲战鹰」助手踱一圈，全程抢走心火涌现，身壮健毛色悦目，双目炯炯有神，抖够操足充满朝气。

「嘉应高升」助手踱一圈，马身唔瘦好札实，步顺轻快有弹力，神色甚佳现朝气，比起上仗更加吸引。「幸运愉快」助手踱一圈，愈见收敛，试来神闲气定，跑姿顺畅落脚轻巧，马身亦够实净，观感唔差。

「满心星」助手踱一圈，气宇轩昂试得淡定，马身好实净现线条，毛色油润好睇，一直见好体力充沛。「至尊高超」助手踱一圈，全程岳高头好神气，细马身够壮，力度比之前增强不少，热够身勇况冒升。

大众福星步顺开扬

「大众福星」神态活泼火力未减，勇态有增无减。
「大众福星」神态活泼火力未减，勇态有增无减。

「永远美丽」助手踱一圈，大步顺走气宇轩昂，坠手火气重现，毛色好睇金光闪闪，久沉马终有转机。「大众福星」助手踱一圈，神态活泼火力未减，步顺开扬贯注力强，灰马喼到身壮，勇态有增无减。

「风再起时」助手踱一圈，小心按实顺走，身色俱吸引，过步轻爽力度充沛，最近试闸依旧表现出色。「表之银河」助手踱一圈，马身结实毛色亮到透光，暗火展现神采飞扬，落脚爽劲轻巧，有进无退。

谢锋

