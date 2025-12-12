内圈捕影│「英骏飞驹」精神爽利

大多参战马今朝到内圈出试，有甚多勇马出现，现将操练报道如下。

「加州星驰」助手踱一圈，一贯急口，沿途捉到实心火旺盛，谷起鸡公颈好醒神，身壮色润佳态保持。「线路满贯」助手踱一圈，快慢由人试得乖巧，马身收得更壮，落脚更轻有弹力，胜后再进一步。

「英骏飞驹」助手踱一圈，试来精神爽利，步顺轻快弹力足够，马身保持壮健，神态轩昂锐气正盛。「遨游波士」助手踱一圈，运步如轮神采奕奕，力度充足暗火涌现，马身壮毛色油润，具备争胜水准。

「嘉应传承」助手踱一圈，惯例头岳岳，论态极之出色，淡淡定有朝气，走势硬朗步爽劲，马身好实净。「幸运有您」助手踱一圈，从容完成整个过程，出脚爽劲贯注力足，双目有神身靓步爽，一直见好。

阳光勇士神情专注

「阳光勇士」毛色悦目金光闪闪，状态托弗。

「阳光勇士」助手踱一圈，神情专注目光如炬，身靓全身都系肌肉，毛色悦目金光闪闪，状态托弗。「开心三宝」助手踱一圈，大大步轻松完成，步顺爽劲神态畅旺，毛色愈见润泽，比起赢马时更吸引。

「飞鹰翱翔」助手踱一圈，细马身好粗壮，毛色呈现光泽，火气唔错弹力十足，朝气勃勃正值勇境。「但求开心」助手踱一圈，依旧身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐又硬净，埋门拍跳有势见好。

谢锋